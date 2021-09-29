Експерт прогнозує, що в жовтні долар опуститься до позначки 26,2 грн/$.

У жовтні 2021 року курс долара в Україні знизитися до річного мінімуму.

Такий прогноз озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, повідомляє "Обозреватель".

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Експерт прогнозує, що в жовтні долар опуститься до позначки 26,2 грн/$.

Якщо врахувати, що на початку року курс був 28,4 грн/$, то подібне падіння можна назвати річним рекордом.

"Якщо бачення МВФ співпаде з баченням Мінфіну, в жовтні можна буде очікувати продовження тренду по зміцненню гривні. Долар до кінця місяця може торгуватися в діапазоні 26,2 – 26,7 грн", - зазначив аналітик.

Курс на 29 вересня:

Національний банк України на середу, 29 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Олена Коваленко