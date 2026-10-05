Долар зріс на початку тижня: свіжий курс валют на понеділок

Продати долар можна в середньому за курсом 44,71 грн, а євро – 50,33 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 5 жовтня, зріс на 3 копійки і складає 45,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,71 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 15 копійок і становить 51,03 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,33 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,97 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,17 грн/євро, а курс продажу - 50,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 5 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,99 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 11 червня - 44,98 гривні за долар).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,53 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 17 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що перша декада жовтня, найімовірніше, мине для валютного ринку без різких змін. Американський долар може торгуватися переважно в межах 44,7-45,1 гривні, тоді як курс євро перебуватиме орієнтовно в діапазоні 50,5-52 грн.

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