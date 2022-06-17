Криптобіржа Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям.

Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

"Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України. Упродовж 3 місяців виплати будуть надходити на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку (75 доларів щомісячно)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілотний проект запустили у Львівській області, і вже тисяча осіб отримали виплати.

В прес-службі нагадали, що до цього Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, та загалом планують допомогти п’яти тисячам біженців з України.

"Від початку повномасштабної війни РФ в Україні компанія Binance демонструвала потужну підтримку України. Вводила санкції проти РФ і регулярно посилювала їх, а також надала 10 млн доларів на допомогу українським біженцям. Ще одне підтвердження, що на боці України весь демократичний і технологічний світ", - додали в прес-службі.

Щоб отримати допомогу від Binance, необхідно пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Kyiv, "Паляниця" та iSans. Подати заявку на фінансування можна за адресою: standwithukraine@isans.org.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня криптобіржа Binance закрила перекази та виведення грошей для росіян.

Довідка УНІАН. Binance - сервіс обміну криптовалют, який було створено у 2017 році, а у січні 2018 року сервіс став найбільшим у світі за обсягами торгів.

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