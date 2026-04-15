ЄС готується надати Україні багатомільярдний транш: Politico з'ясувало, коли надійдуть гроші

Єврокомісар Марта Кос сподівається, що незабаром будуть розпочаті офіційні перемовини про вступ України до ЄС.

Європейський Союз у четвер, 16 квітня, може оголосити про виділення Україні нового траншу в рамках програми Ukraine Facility. Про це під час спілкування з журналістами заявила єврокомісарка з питань сусідства та розширення ЄС Марта Кос, пише Politico.

Зазначається, що Україна може отримати 2,5-2,7 млрд євро, оскільки Київ "нарешті здійснив необхідні реформи в рамках програми Ukraine Facility, яку ЄС започаткував у 2024 році. Вона має діяти до 2027 року і передбачає фінансування 50 млрд євро у формі грантів і позик для забезпечення макрофінансової стабільності, відбудови інфраструктури та підтримки реформ на шляху до євроінтеграції. Відповідно до умовам програми, Україна для отримання траншу має ухвалити визначений перелік законодавчих актів та провести необхідні реформи.

Кос також висловила сподівання, що незабаром будуть розпочаті офіційні перемовини про вступ України в Євросоюз. Як відомо, Угорщина наприкінці 2025 року заблокувала цей процес. Однак Єврокомісія дозволила розпочати "технічні перемовини", тобто виконувати умови для закриття переговорних розділів щодо вступу України до ЄС до старту офіційних перемовин.

У грудні 2025 року лідери країн-членів Євросоюзу досягли домовленості про надання Україні кредиту на 90 млрд євро протягом 2026-27 років. Проте, остаточне затвердження цього рішення заблокував прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Навіть після поразки на парламентських виборах партії Віктора Орбана "Фідес" ЄС не поспішає виділяти Україні кредит. Речник Європейської комісії з питань бюджету Балаж Уйварі заявив, що Україна зможе отримати перший транш з кредиту обсягом 90 млрд євро у другому півріччі 2026 року. Згодом у ЄС пояснили, що, ймовірно, мова йде про кінець другого кварталу.

