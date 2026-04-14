90 мільярдів від ЄС: Україна отримає гроші значно пізніше, ніж очікувалося, - Єврокомісія

Залишається схвалити ще три документи.

Україна зможе отримати перший транш з кредиту обсягом 90 млрд євро у другому півріччі 2026 року. Про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Європейської комісії з питань бюджету Балаж Уйварі.

Він, зокрема, нагадав, що раніше на рівні усіх лідерів країн-членів Євросоюзу було досягнуто домовленості, і тепер в Єврокомісії очікують, що усі країни будуть дотримуватися взятих зобов’язань.

"Ми залишаємося налаштованими зробити першу виплату в рамках цього пакету протягом другого семестру цього року [другому півріччі 2026 року - УНІАН]", - відзначив Уйварі.

Він також повторив слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що Україна отримає кредит "тим чи іншим чином".

За його словами, важливі елементи для затвердження пакету на 90 млрд євро вже втілені, але ще треба схвалити три документи. Зокрема, треба завершити роботу над меморандумом про взаєморозуміння, який стане основою для спрямування макрофінансової допомоги в межах пакету. Також треба оновити "План України" який в межах механізму Ukraine Facility буде важливим каналом для надання бюджетної підтримки Україні. І треба підготувати кредитну угоду і відповідна робота триває.

90 мільярдів для України від ЄС

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2025 року лідери країн-членів Євросоюзу досягли домовленості про надання Україні кредиту на 90 млрд євро протягом 2026-27 років. Проте, остаточне затвердження цього рішення блокувалося угорським урядом Віктора Орбана.

12 квітня в Угорщині відулися парламентські вибори, і партія чинного прем’єра Орбана "Фідес" зазнала нищівної поразки. Вибори виграла опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

У зв’язку з цим, у Євросоюзі очікують, що новий угорський уряд Петера Мадяра зніме вето з кредиту в 90 млрд євро для України.

Вас також можуть зацікавити новини: