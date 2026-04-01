В ЄС зробили крок до виділення Україні половини обіцяного кредиту у 2026 році

Пропозицію виконавчого органу ЄС має схвалити Європейська Рада.

Європейська комісія схвалила пакет документів, якими пропонується виділити Україні 45 мільярдів євро на 2026 рік. Це частина позики для України на 90 мільярдів євро, яка розрахована на 2026-27 роки, повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії

Виконавчий орган ЄС пропонує спрямувати на бюджетну підтримку України 16,7 мільярди євро. Половина зазначеної суми буде надаватися в рамках програми Ukraine Facility, інша половина – макрофінансової допомоги блоку.

Передбачається, що Україна отримуватиме від ЄС гроші до держбюджету за умови дотримання суворих вимог щодо верховенства права, боротьби з корупцією, економічної стійкості та сталого розвитку. Першу частину коштів буде надано у рамках макрофінансової допомоги. Про яку суму йдеться у повідомленні не уточнюється.

На підтримку українського ОПК Єврокомісія пропонує виділити 28,3 мільярди євро. При цьому європейські чиновники пропонують дозволити Україні витрачати ці гроші на закупівлю дронів за межами ЄС, якщо є термінова необхідність.

Пропозицію ще має погодити Рада ЄС, після чого Єврокомісія зможе розпочати запозичення на фінансових ринках та здійснити перші виплати для України.

Угорщина заблокувала виділення Україні репараційного кредиту на 90 мільярдів євро. Міністр закордонних справ країни Петр Сійярто заявив, що Будапешт не зніме вето, допоки не буде відновлено транзит російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських ударів.

Втім 17 березня головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що кредит можуть розблокувати найближчими днями. За її словами, це стало можливим після того як Україна погодилася прийняти допомогу ЄС для ремонту нафтопроводу "Дружба".

Однак висока представниця із закордонних справ та безпекової політики ЄС Кая Каллас заявила, що не знає, коли Україна отримає позику.

