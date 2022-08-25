Українці зможуть виграти монети за донати для ЗСУ.

Національний банк України подарує ексклюзивні монети з підписами голови НБУ Кирила Шевченка та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Їх можна буде виграти за донати для нашої армії.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Національного банку України

Так, до Дня Незалежності України НБУ запустив благодійний збір коштів "Монета за донат для ЗСУ". Учасники збору зможуть отримати ексклюзивні монети.

"Ми організовуємо цей збір для підтримки Збройних Сил України – з вдячністю до наших захисників і захисниць, які боронять українську землю, незалежність й свободу нашої держави!... На учасників збору чекає ексклюзив", - йдеться у повідомленні.

Люди, які зроблять донати, матимуть шанс стати власниками однієї з 10 унікальних "воєнних" пам’ятних монет "Ой у лузі червона калина". П’ять монет виготовлені зі срібла, а інші п’ять - із нейзильберу. Ці 10 монет підпишуть голова НБУ Кирило Шевченко та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Для того, щоб стати учасником розіграшу, потрібно надіслати донати через "срібний" чи "нейзильберовий" стріми. Для отримання шансу отримати монету зі срібла потрібно надіслати на спецрахунок 1 тисячу гривень, а для того, щоб отримати монет з нейзильберу - переказати на інший спецрахунок 100 гривень.

"Кількість донатів від однієї людини не обмежена, головне, щоб вони були кратними стартовій сумі. Серед учасників кожного з цих стрімів ми рандомно визначимо четвірку переможців, які отримають по монеті з відповідного металу. Ще по одній монеті ми вручимо двом учасникам (по одному в кожному зі стрімів), які зроблять найбільший внесок однією сумою", - додали в НБУ та повідомили, що збір триватиме до 2 вересня, а переможців будуть визначати 5 вересня.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що звичайна українська монета може принести чималі гроші. 1 копійка може коштувати 8 тисяч гривень.

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