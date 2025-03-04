Уряд вже скоротив кількість чиновників на 30 тисяч для оптимізації витрат бюджету.

Уряд весь час працює над оптимізацією видатків держбюджету, але не планує зменшувати програми підтримки українців попри ризики зупинки допомоги від США. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції, відповідаючи на питання УНІАН.

"Все, що збирає Україна, всі податки ми віддаємо на Збройні Сили. Сума на сили безпеки і оборони складає цього року 2,2 трлн грн - це величезна сума", - сказав прем'єр.

За його словами, всі інші кошти - майже 1,3 трлн грн - це допомога партнерів, яка дозволяє покривати цивільну частину бюджету, тобто всі соціальні потреби.

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"Відповідно в частині військового бюджету складно говорити про зменшення, тому що війна ставить перед нами вимоги, з якими складно сперечатися - їх просто треба забезпечувати, фінансувати", - сказав Шмигаль.

В частині цивільних статей бюджету і соціальних виплат, як зауважив очільник Кабміну, уряд постійно шукає баланс для допомоги тим людям, які її потребують. Він наголосив на важливості, зокрема, програми "Зимової підтримки", яка допомогла українцям пройти чергову важку зиму.

"Ми не знали, які виклики будуть зимою, тому пакет зимової підтримки був важливим", - зазначив Шмигаль.

Він також наголосив на важливості підтримки ВПО, для яких продовжуються програма оренди житла, програма "Прихисток" та інші.

"Ми розуміємо, що потрібно підтримувати пенсіонерів. Індексація пенсій здійснена з 1 березня, і усі пенсіонери з 1 березня отримують проіндексовану на рівень інфляції пенсію", - додав прем’єр

За його словами, уряд також постійно шукає, де може бути елемент оптимізації або економії для того, щоб цей бюджет більш ефективно використовувався для допомоги людям.

Він розповів, що постійно іде оптимізація органів управління, центральних органів виконавчої влади та міністерств.

"За цей період ми скоротили кількість чиновників майже на 30% - більші ніж на 30 тисяч. Це важливий елемент економії бюджету за 3 роки війни. Ми продовжуємо роботу, щоб через цифровізацію пришвидшити надання послуг, але також цифровізція дає можливість оптимізовувати кількісний склад бюрократів і чиновників", - зауважив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також запевнив, що цей рік для України є фінансово забезпеченим, бюджетні програми з підтримки бізнесу та українського виробника є стратегічними та довготривалими, і уряд не планує їх припиняти.

"В частині розвитку державних програм для підтримки людей ми дивимося через збільшення коштів на ці потреби для підтримки українців", - додав він.

Фінансова підтримка України - останні новини

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна розраховує отримати конфісковані 300 мільярдів доларів російських активів. Проте цих коштів не вистачить для покриття всіх завданих Росією збитків.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що міжнародні партнери надали Україні за час повномасштабної війни пряму бюджетну підтримку в розмірі 115 млрд доларів.

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