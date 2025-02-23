В Мінекономіки розповіли, скільки допомоги в бюджет отримала Україна за час війни

Пряма бюджетна підтримка від партнерів в цілому склала 115 млрд доларів.

Українська економіка продовжує зростати після безпрецедентного падіння 2022 року. Вагому роль у цьому відіграє фінансова допомога від іноземних партнерів.

Як розповіла перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2025", четвертий рік повномасштабної війни Україна зустрічає цифрами поступового економічного зростання після дійсно падіння історичного в 2022 році на 30% ВВП. За її словами, в 2023 році економіка зросла на 5%, в 2024-му – на 3,6%, і цього року ми теж очікується економічне зростання.

"В першу чергу ми завдячуємо українському підприємцю і, звичайно, нашим партнерам, які впродовж останніх 3 років тільки за рахунок прямої бюджетної підтримки надали нам допомогу в розмірі 115 млрд доларів", - сказала Свириденко.

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За словами міністерки, серед них найбільше допомоги надійшло від ЄС, на другому місці – США з внеском прямої бюджетної підтримки у 30 млрд доларів. І нашій державі дуже важливо продовжувати отримувати цю підтримку від партнерів та фокусуватися на українському виробникові, наголосила вона.

"В Україні продовжують будуватися заводи. Вони будуються українськими та іноземними компаніями – це і агропереробка, і машинобудування, це виробництво озброєння, і це говорить про те, що як українські, так і іноземні компанії своїми грошима підтримують нашу віру в майбутнє і в перемогу", - підкреслила Свириденко.

Зростання економіки України – останні новини

У січні 2025 року економіка України зросла на 1,5%, тоді як в грудні минулого року зростання ВВП оцінюють на рівні 1,7%, повідомили у Міністерстві економіки України.

За даними відомства, уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів.

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