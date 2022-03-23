Підприємства компанії Sharp будуть надавати кошти благодійним організаціям.

Японськая технологічна компанія Sharp призупинила постачання своїх технологій до Росії через її військову агресію в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії Sharp.

"Наразі Sharp Group призупиняє доставку в Росію через воєнний конфлікт. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживатимемо адекватних заходів на основі духу нашої хартії корпоративної поведінки Sharp Group",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія буде підтримувати гуманітарну програму, а підприємства також будуть робити пожертви на благодійні організації, які беруть участь в наданні допомоги українцям.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Миколаїв та Херсон.

Низка країн Заходу, зокрема США та країни-члени Європейського Союзу, запровадили проти РФ нові санкції.

Крім того, низка іноземних компаній - наприклад, Cisko, IBM, Starbucks, Mcdonald's, Coca-Cola та японська телеком-корпорація NEC Group призупинили співробітництво з російською стороною.

Довідка УНІАН. Sharp Corporation - японська корпорація, виробник електроніки. У Sharp працює понад 50 тис. осіб по всьому світу.

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