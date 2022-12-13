Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Двом колишнім службовцям банку "Аркада" повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем і розтраті коштів Фондів фінансування будівництва.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, внаслідок дій підозрюваних протягом 2017-2018 років Фондам фінансування будівництва ЖК "Еврика" і "Патріотика" завдано збитків на суму понад 11,5 млн гривень.

"Заступник директора Головного департаменту по залученню коштів і начальник управління по залученню коштів банку "Аркада", перебуваючи у змові з керівництвом банку та забудовниками, шляхом формального впровадження акції "Разом дешевше" залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у житлових комплексах "Еврика" і "Патріотика" за заниженою вартістю", - розповіли прокурори.

Слідство з'ясувало, що надалі під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, останньому поверталися кошти за придбані квартири, однак уже за їхньою вартістю на момент повернення.

Екс-посадовцям оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі прокуратура направила до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Банкрутстсво банку Аркада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році правління Національного банку визнало банк "Аркада" неплатоспроможним у зв'язку зі зменшенням нормативів його капіталу менш ніж до однієї третини мінімального встановленого рівня.

25 вересня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав процедуру ліквідації банку "Аркада" на підставі рішення НБУ. А за кілька днів ФГВФО розпочав процедуру виплати коштів вкладникам "Аркади".

Банк "Аркада" працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінансових установ. Однією зі спеціалізацій фінансової установи було будівництво нерухомості в Києві.

Після оголошення неплатоспроможним банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів, які будувалися із залученням коштів фізичних та юридичних осіб. За даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей кількість постраждалих перевищує 30 тисяч.

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