Банки не кредитують економіку, спотворюючи її функціонування та сприяючи стагнації в невійськових секторах.

Кремль дедалі більше покладається на дорогі внутрішні запозичення для фінансування війни, бо міжнародні санкції значною мірою перекрили зовнішні джерела фінансування.

За розрахунками Bloomberg, протягом наступного десятиліття Росія виплатить щонайменше 15% ВВП у вигляді відсотків за боргом. Ця сума приблизно дорівнює сукупному обсягу державного боргу країни на сьогодні.

За словами джерел, цього року очікується зростання обсягів внутрішніх випусків цінних паперів, оскільки економіка в умовах війни потребує додаткового фінансування. За їхніми словами, витрати на оборону цього року можуть перевищити початкові бюджетні показники на 4-5 трильйонів рублів (55-69 млрд доларів), або майже на 40% вище запланованих витрат.

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Згідно з законом про бюджет, уряд планував залучити на внутрішньому ринку трохи більше 4 трлн рублів для покриття державних витрат, тоді як верхня межа державного боргу була встановлена на рівні 37,4 трлн рублів (512,4 млрд доларів). Проте за перші п’ять місяців року дефіцит бюджету зріс до 6 трлн рублів, або 2,6% ВВП, перевищивши цільовий показник на весь 2026 рік приблизно на 60%. Верхня межа державного боргу на 2026 рік уже досягнута.

Витрати на обслуговування боргу подвоїлися з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, оскільки центральний банк підвищив процентні ставки до рекордного рівня, щоб охолодити перегріту економіку Росії після того, як уряд збільшив видатки на військові потреби та підтримку бізнесу. У 2021 році виплати за відсотками становили близько 4,5% федеральних видатків і посідали лише восьме місце серед статей бюджетних видатків.

Цього року Росія планує витратити майже 4 трильйони рублів на погашення боргу, що становить майже 9% від загального федерального бюджету. Це робить цю статтю п’ятою за величиною у державному бюджеті після оборони, національної безпеки, соціальної політики та економіки.

Державний борг Росії та Європи

Безперечно, нинішній державний борг Росії у розмірі 16,5% ВВП є зразком фіскального консерватизму порівняно з більшістю європейських держав. На своєму флагманському економічному форумі в Санкт-Петербурзі на початку цього місяця Володимир Путін вказав на боргове навантаження в Греції, яке становить 146% ВВП, Італії – 137% та Франції – 116%, заявивши, що позиція Росії "просто незрівнянна".

Та проблема Путіна куди глибше. Банк Росії та комерційні кредитори сприяють збільшенню державних запозичень. Банки купують державні облігації федерального займу, а потім надають їх у заставу центральному банку в обмін на ліквідність, тоді як облігації залишаються на балансі центробанку.

Фактично, банки спрямовують кошти в державні облігації, а не кредитують економіку в цілому, використовуючи ці цінні папери для отримання фінансування від центрального банку. Це спотворює функціонування економіки, сприяючи стагнації в невійськових секторах.

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