Кремль піймали на брехні: економіка РФ перебуває у гіршому стані, ніж вважалося, - NYT

Офіційні дані Кремля щодо економіки виглядають як відчайдушна спроба приховати масштаб втрат.

В Росії стверджують, що ВВП зріс приблизно на 13% у період з 2020 по 2024 рік, але новий шведський аналіз демонструє, що за цей період російська економіка фактично скоротилася на 8%. Москва також суттєво занижує рівень інфляції. Про це у The New York Times написала міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард.

Зазначається, що уряд Швеції замовив кілька досліджень у провідних економістів та розвідувальних служб, щоб розкрити правду про стан кремлівської економіки: виявилося, що вона є більш крихкою, ніж здається.

У 2024 році, коли інфляція в Росії, за офіційними даними, становила близько 10%, центральний банк підвищив ключову процентну ставку до 21%. На думку фахівців, це свідчить про те, що інфляція була набагато вищою. Служба військової розвідки та безпеки Швеції вважає, що вона перевищуватиме нинішній офіційний прогноз у близько 5%. Все це означає, що Росія завищує свої економічні показники, а її здатність фінансувати військові витрати - вразливіша, ніж здається.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану дала Росії певне полегшення, підштовхнувши ціни на нафту вгору та послабивши санкції, що дозволило Кремлю отримувати більше доходів.

Водночас, як вважає Стенергард, Росії потрібно, аби середня ціна на нафту марки Urals залишалася вище 100 доларів за барель протягом решти року, щоб це дало суттєвий позитивний ефект для державних фінансів.

Якщо США та Іран досягнуть угоди про припинення вогню, яка відновить роботу Ормузької протоки та скасує санкції щодо іранської нафти, тоді світові ціни на нафту різко впадуть, що вдарить по Москві із новою силою.

Ситуацію для Кремля ускладнюють українські атаки. Сучасні українські дрони з більшим радіусом дії навчилися обходити системи протиповітряної оборони та атакували російські експортні нафтові термінали, обмежуючи вигоду від зростання нафтових цін.

"Не всі погоджуються з оцінкою Швеції щодо того, як Росія звітує про стан своєї економіки, але дедалі більше зростає консенсус щодо загальної крихкості економіки", – зазначила Стенергард, додавши, що всередині РФ еліти дедалі більше занепокоєні ситуацією.

Навіть Володимир Путін визнав, що економіка скоротилася на початку цього року, тоді як аналітичні центри, банкіри та чиновники, близькі до Кремля, вже протягом кількох місяців попереджають про наближення фінансової кризи.

Стенергард підкреслила вразливий стан РФ, щоб обґрунтувати посилення санкцій проти її енергетичного сектору. За її словами, один захід міг би мати особливо значний ефект. Йдеться про заборону на надання морських послуг (страхування, доступ до портів, фінансування тощо) для будь-яких суден, що виходять із російських портів із нафтою, газом або вугіллям.

Перехід від цінової стелі до повної заборони завдав би серйозного удару по військовій скарбниці Кремля. Швеція хотіла б, щоб Євросоюз, а в ідеалі й решта країн G7, запровадили цей захід.

"У номінальному вираженні економіка Росії ледь перевищує економіку штату Нью-Йорк, менша за економіку Техасу і залишається крихкою", – вважає Стенергард.

За її словами, російські домогосподарства все сильніше відчувають тиск повсякденних витрат, а більша частина ліквідних активів у суверенному фонді добробуту Росії була витрачена на фінансування війни проти України.

Опитування російського державного соціологічного центру показало, що рівень схвалення Путіна знизився до 65,6% із 77,8% на початку року та з довоєнних показників, які були значно вищими за 80%. На цьому тлі пересічні росіяни дедалі більше втомлюються від інфляції та перебоїв у повсякденному житті, таких як суворі обмеження інтернету, і навіть починають відкрито висловлювати невдоволення. Також зростає кількість випадків дефолтів бізнесів.

Інфляційний тиск, за прогнозами, зберігатиметься роками на тлі демографічного спаду, військових мобілізацій та високого попиту на робочу силу в оборонній промисловості.

Уряд Росії оцінює, що до 2030 року економіці знадобиться ще 3,1 мільйона працівників. А протягом наступних п’яти років загальний дефіцит робочої сили може сягнути 11 мільйонів робочих місць з урахуванням виходу людей на пенсію.

Дослідження, опубліковане урядом Великої Британії, оцінює загальні втрати російської економіки внаслідок міжнародних санкцій щонайменше у 450 мільярдів доларів від лютого 2022 року. Загальні ж людські втрати РФ від початку війни оцінюють у 1,2 мільйона, при цьому нових рекрутів стає дедалі складніше знайти.

Проблеми економіки Росії – останні новини

Нещодавно економічний оглядач Адам Туз написав, що російська економіка наразі не перебуває на межі колапсу, однак демонструє сповільнення зростання та дедалі сильніше відчуває вплив воєнного тиску. На думку експерта, уповільнення є особливо помітним на тлі високих цін на нафту, які мали б підтримувати доходи РФ. Самі росіяни пояснюють наявні проблеми санкційним тиском, неефективністю державних витрат та дефіцитом робочої сили.

На тлі цього промисловий комплекс "Алабуга" в Татарстані на початку року відкрито почав вербувати підлітків для збирання ударних дронів "Герань", які регулярно використовуються проти України. У вакансіях пропонували повну зайнятість і зарплати вище середніх по країні.

