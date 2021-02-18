Державні борги у світі перевалять за позначку в 92 трильйони доларів до кінця 2021 року.

Через пандемію коронавірусу в 2020 році державні борги всіх країн світу збільшилися на 24 трильйони доларів. Такий висновок зробили в Інституті міжнародних фінансів (IIF).

Як пише Newsweek, в організації підрахували, що загалом глобальний борг станом на кінець 2020 року становив 281 трильйон доларів. І це новий рекорд. Крім того, раніше в IIF вважали, що борги світу в минулому році повинні були зрости лише на 4 трильйони. Експерти напряму пов'язують такий борговий стрибок зі збільшенням витрат урядів через пандемію COVID-19.

"Відповідь на пандемію допомогла додати 24 трильйони доларів до глобальної боргової гори в 2020 році, досягнувши нової вершини на рівні 281 трильйона", - йдеться у звіті IIF.

Читайте такожУкраїнська економіка цього року зросте на 5,3% - голова ЄБАВидання зауважує, що минулого року уряди по всьому світі залізли в більші борги, ніж коли їм доводилося боротися з глобальною фінансовою кризою. В 2008 році відношення глобального боргу до ВВП зросло приблизно на 10%, а в 2009-му - ще на 15%. Але коронавірус спровокував стрибок цього показника на 35%.

Оскільки пандемія COVID-19 все ще триває, у IIF очікують, що в 2021 році глобальний борг продовжить зростати.

"Хоч деякі пов'язані з пандемією фіскальні заходи будуть зняті в 2021 році, дефіцити бюджетів будуть все ще вищими, ніж до пандемії. Ми очікуємо, що глобальний урядовий борг збільшиться ще на 10 трильйонів доларів цього року й перевалить за 92 трильйони до кінця 2021 року", - йдеться в звіті організації.

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Переклад: Лесь Димань