В Офісі президента очікують, що 2021 рік буде роком економічного зростання.

У 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці НБУ.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки", - зазначив він.

Радник президента відзначив поліпшення ситуації на світових фінансових ринках.

"Після закінчення виборчої кампанії у США й до нещодавньої інавгурації 46-го президента США Джо Байдена пішли в ріст усі фондові ринки, а це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали "тихі гавані", зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій", - зазначив Устенко.

За його словами, ще одним додатковим імпульсом для економічного зростання можуть бути державні програми стимулювання економіки, такі як "Велике будівництво", та спорудження великих інфраструктурних об’єктів, адже це сприяє появі робочих місць, підтримує вітчизняне машинобудування тощо.

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"Крім того, є прогноз, що у 2021 році світ вийде з кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Україна почне отримувати вакцину. Постійно тривають переговори з боку МОЗ, президент спілкується з лідерами іноземних держав щодо можливості отримання Україною вакцини, і є надія, що це буде реалізовано досить швидко", - зазначив Устенко.

За його словами, всі ці чинники сприятимуть виходу української економіки на траєкторію відновлення.

"Відновлювальна траєкторія буде у 2021 році на рівні 4-4,5% росту. Можливо, зростання буде навіть більшим, якщо вдасться активно залучати в економіку інвестиційний ресурс - і не тільки ззовні, а й всередині країни", - зазначив радник президента.

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Автор: Юлія Янкевич