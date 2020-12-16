На думку очільника НАДУ, програма дорожнього будівництва у наступному році може стати більш ефективною, якщо виконати п’ять умов.

Навіть попри січневий локдаун економіка України зможе у наступному році зрости на 5-7% за умови продовження програми «Великого будівництва».

Такий прогноз в блозі на «Новом времени» озвучив президент Національної асоціації дорожників України (НАДУ) Микола Березовський.

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«Масова вакцинація розпочнеться лише з квітня. Говорити про старт нових масштабних інвестиційних проєктів ще дуже рано. А відновлювати економіку треба вже нині, щоб наступного року за темпами зростання ВВП щонайменше не відстати від країн Євросоюзу. Нам потрібне мінімальне зростання на 5−7%. Як його досягти? Єдиний варіант досягнути помітного економічного зростання в 2021 році - продовження масштабного інфраструктурного будівництва. Можна, звісно, мріяти про завод Tesla, інноваційні промислові парки тощо. Але, зауважу, що для Tesla, як і для будь-якої транснаціональної компанії, стан інфраструктури є одним із найважливіших індикаторів інвестклімату. Тому сидіти з розбитими дорогами та мріяти про великі інвестиції - марна трата часу», - зазначив Березовський.

На думку очільника НАДУ, програма дорожнього будівництва у наступному році може стати більш ефективною, якщо виконати п’ять умов.

«Перше. Припинити залучати на український ринок «заробітчан» з Китаю, Азербайджану та інших країн. Скільки контрактів ще мають зірватися, щоб Україна переконалася, що робити ставку слід на розвитку свого виробника та своєї галузі? Ми вже маємо 20−30 вітчизняних доволі потужних компаній (і ще з півсотні місцевих), які впевнено виконують увесь обсяг робіт. Треба було цього року зробити 4 тисячі кілометрів — зробили. Запланували 6 тисяч кілометрів наступного року? Зробимо 6 тисяч. Розрахунок дуже простий: що більше частка українського виробника, то більше грошей залишиться в економіці, спрямується у капінвестиції, профільну освіту тощо», - вважає Березовський.

Друга пропозиція НАДУ - реформа ціноутворення, перехід від ресурсного методу до відомості обсягів робіт.

«У всьому світі держава закуповує у підрядника певний перелік робіт. І лише Україна зберігає безглуздий, дріб'язковий контроль за господарською діяльністю дорожніх компаній, який жодним чином не покращує якість, але плодить корупцію та створює підґрунтя для тиску правоохоронців на бізнес», - зазначає президент НАДУ.

Серед інших умов підвищення ефективності «Великого будівництва» в НАДУ називають спрощення процесу виділення землі під дорожню інфраструктуру, вирішення проблеми з резервами грунту, перехід до довготривалого планування з контрактами на 3−5 років та запровадження контрактів на експлуатаційне обслуговування доріг за європейським зразком.

«На всі нові дороги слід укладати з підрядниками європейські угоди OPRC (Output and Performance-based Road Contract) і з самого початку професійно обслуговувати все, що побудоване. Лише тоді дороги прослужать справді довго», - підсумовує Березовський.

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Автор: УНІАН