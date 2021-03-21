На підставі матеріалів СБУ Шевченківський райсуд столиці прийняв рішення заарештувати майно "Мотор Січ" і передати 100% акцій компанії в управління Державному агентству АРМА.

Націоналізація з передачею 100% акцій компанії "Мотор Січ" Державному агентству АРМА — найгірший з варіантів вирішення долі заводу, який могла обрати Україна.

Про це заявив екс-віце-прем'єр Павло Розенко і додав, що такий крок — очевидна експропріація в очах міжнародного арбітражу, де розглядається позов китайських інвесторів підприємства до української влади. Програш України, з якої вимагають $ 3,6 млрд компенсації, стає очевидним.

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Як відомо, на підставі матеріалів СБУ Шевченківський райсуд столиці прийняв рішення заарештувати майно "Мотор Січ" і передати 100% акцій компанії в управління Державному агентству АРМА.

"Суд зробив воістину царський подарунок китайським акціонерам "Мотор Січ", а своїм рішенням про передачу заводу і всіх його акцій агентству АРМА остаточно підтвердив, що відповідач — держава Україна. До останніх заяв про націоналізацію і цього судового рішення китайцям в міжнародному арбітражі ще потрібно було якось доводити факт експропріації, нехай і без особливих зусиль, з урахуванням того, що вже наговорили та наробили українські чиновники та політики різних рангів. А тепер все очевидно і без доказів - центральна державна влада України своїми прямими рішеннями відібрала в акціонерів законно придбані акції "Мотор Січ". Тепер експропріацію видно неозброєним поглядом, а це означає, що Україні вже однозначно доведеться компенсувати акціонерам з КНР $3,6 млрд, які вони вказали у своєму позові в міжнародний арбітраж", — пояснив Розенко.

Екс-віце-прем'єр додав, що норми міжнародного права дозволяють китайським інвесторам після перемоги в арбітражі стягнути з України борг різними способами. "Держава на відміну від фізичної або юридичної особи — ідеальний боржник з точки зору можливості примусового стягнення. Борги платять з держбюджету, тобто з кишені платників податків. А якщо грошей немає або держава упирається в небажанні платити борги — їх завжди досить легко можна стягнути, заарештовуючи зарубіжні активи держави і його компаній, будівлі посольств або іншу зарубіжну нерухомість держави, його кораблі або літаки. Навіть президентський літак можна "зловити" арештом в будь-якому аеропорту світу - і це дійсно буде трагікомедійне шоу на весь світ!», - розповів Павло Розенко.

Екс-віце-прем'єр також висловив стурбованість подальшою долею підприємства і його трудового колективу. На його думку, націоналізація "Мотор Січ" стане кінцем історії підприємства, так само як і авіабудівної індустрії України. "Мотор Січ" в управлінні АРМА прийде, безумовно, кінець. В управлінні "Укроборонпрому" - тим більше. Богуслаєв хоч розуміє у виробництві та знає підприємство досконально. А держуправленці не опускаються до того, щоб вникати в технології та слухати робітників, вони у нас все у високій політиці, фейсбуці та смартфоні, а в майбутньому сплять і бачать себе на хлібних посадах в далеких багатих країнах. Тому вже сьогодні ми бачимо, як агонізують промислові гіганти, які потрапили в управління Фонду держмайна. У цих організаціях нікому управляти такими величезними специфічними підприємствами і їх просто банкрутують, вичищаючи всі активи, до яких можна дотягнутися, щоб потім продати за безцінь в потрібні руки. Далі - більше, немає "Мотор Січі" - немає "Антонова", а інші підприємства вже можна і в розрахунок не брати. Тому всі інтелектуальні інженерні та робочі кадри високої кваліфікації знайдуть застосування своїм талантам в Китаї, Росії, Туреччині. Україна, як собака на сіні, залишиться з купою металобрухту і гордим статусом аграрної недодержави", — прогнозує Розенко.

Раніше відомий авіаконструктор Сергій Корж заявив, що націоналізація "Мотор Січ" — це найгірший вибір України, який призведе до деградації та занепаду підприємства. Україна, за словами експерта, не зможе самостійно вибудувати повноцінну АВІА-індустрію і створити замкнутий технологічний цикл своїми силами, оскільки країна не має у своєму розпорядженні необхідних фінансових ресурсів, а технології "Мотор Січ" — застарілі та вимагають величезних інвестицій для модернізації.

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Автор: Іван Бойко