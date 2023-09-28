Цього року рівень інфляції У ФРН, як очікують аналітики, зупиниться на позначці в 6,1%, але наступного року він має знизитися до 2,6%.

Економіка Німеччини за підсумками поточного року покаже спад на 0,6%, хоча ще навесні дослідження показувало зростання в 0,3%.

Причина прогнозованого зниження ВВП, за словами заступника голови Інституту економічних досліджень Лейбніца Олівера Холтемеллера, полягає в тому, що "промисловість і приватне споживання відновлюються повільніше, ніж очікувалося", повідомляє BILD російською.

Як йдеться в матеріалі, п'ять інститутів економічних досліджень Німеччини провели спільне дослідження і дійшли висновку, що на німецьку економіку тисне політична невизначеність, на тлі якої обсяги виробництва не відновлюються.

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Однак експерти вважають, що наступного року зростання ВВП має становити 1,3%. Цього року рівень інфляції у ФРН, як очікують аналітики, зупиниться на позначці в 6,1%, але наступного року він має знизитися до 2,6%. Дослідники також прогнозують рівень інфляції в 1,9% на 2025 рік.

Що відбувається з економікою Німеччини

8 травня травня 2023 року слідом за першою економікою світу ще одна країна опинилася за крок від рецесії. Промислові замовлення в Німеччині впали на 10,7% в порівнянні з лютим, що стало найбільшим місячним зниженням з 2020 року.

Крім того, в травні 2023 року повідомлялося про те, що економіка Німеччини увійшла в технічну рецесію. Серед європейських країн в 2023 році рецесія очікувалася тільки в Німеччині та Великобританії.

ВВП Німеччини в першому кварталі 2023 року скоротився на 0,3% порівняно з періодом за попередні три місяці і країна увійшла в технічну рецесію. Міністр фінансів країни Крістіан Лінднер підтвердив цю інформацію, зазначивши при цьому: "Дані по ВВП Німеччини показали напрочуд негативні сигнали". За його словами, в порівнянні з іншими високорозвиненими економіками Німеччина втрачає потенціал зростання.

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