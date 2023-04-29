25 мільйонів доларів буде виділено для підтримки малого та середнього бізнесу, що швидко розвивається.

В суботу, 29 квітня, до Києва приїхали члени делегації зі Сполучених Штатів Америки для підписання угоди про вагому інвестицію для допомоги малому та середньому бізнесу, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Тепло вітаємо в Києві генерального директора Міжнародної фінансової корпорації США з розвитку (DFC) Скотта Нейтана, помічника адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у Європі Ерін Маккі та координатора допомоги Державного департаменту в Європі Марію Лонгі для підписання із президентом України Володимиром Зеленським інвестиції DFC у розмірі 25 мільйонів доларів із Horizon Capital для підтримки малого та середнього бізнесу, що швидко розвивається", – пише посол в Twitter.

Брінк наголошує, що метою є допомогти економіці України не просто вижити, а й процвітати.

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"Підтримуючи оборону України, ми також інвестуємо в майбутнє України", – додає посол.

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Напередодні до державного бюджету України надійшли 1,25 мільярда доларів грантових коштів від США. Їх спрямують на забезпечення виплат пенсій, соціальної допомоги внутрішнім переселенцям, зарплат працівників охорони здоров'я та виплат співробітникам ДСНС.

Також 11 грудня ЄС ухвалив рішення про надання Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Цього тижня було отримано ще один транш – 1,5 мільярда євро.

Крім цього, уряд Данії виділяє Україні 1 млрд євро в рамках нової програми підтримки України на 2023 рік.

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