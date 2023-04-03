Оцінки зайнятості залишаються стриманими: підприємства всіх секторів поки не очікують збільшення загальної чисельності своїх працівників.

Поліпшення зовнішньої кон'юнктури, логістики, ситуації в енергетиці, підвищення споживчих настроїв позитивно позначилися на очікуваннях бізнесу у березні.

Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств Національним банком, повідомляє прес-служба регулятора.

Відзначається, що підприємства торгівлі надали оптимістичні оцінки результатів та перспектив своєї діяльності на тлі пожвавлення споживчих настроїв, поліпшення ситуації з енергопостачанням та збільшення пропозиції товарів. Респонденти суттєво покращили свої очікування щодо товарообігу та обсягів закупівлі товарів для продажу.

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Поліпшення ситуації в енергетиці та зовнішній кон'юнктурі, а також налагодження ланцюжків поставок позитивно вплинули на оцінки респондентів промисловості. Вперше після лютого 2022 року вони очікували зростання своїх економічних результатів порівняно з попереднім місяцем. Респонденти очікували зростання обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію.

Підприємства будівництва, враховуючи сезонний фактор, суттєво пом'якшили негативні оцінки своїх економічних результатів. Респонденти очікували зростання обсягів закупівлі послуг підрядників, а також сировини й матеріалів. Водночас будівельники значно послабили негативні оцінки обсягів нових замовлень.

Підприємства сфери послуг, попри сезонне пожвавлення, мали найбільш стримані оцінки щодо своїх економічних перспектив. Опитані дещо пом'якшили, але зберегли негативні очікування щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також обсягів послуг у процесі виконання.

"Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, прогнозують уповільнення темпів зростання закупівельних цін і цін підрядників, а також цін та тарифів на власну продукцію й послуги. Оцінки зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, поки не очікують збільшення загальної чисельності своїх працівників. Найменш песимістичні оцінки у підприємств торгівлі", - зазначили в НБУ.

Бізнес під час війни

Перед російським вторгненням, у січні 2022 року індекс очікувань ділової активності становив 40,5 порівняно з 48,6 у грудні 2021 року, що є найменшим значенням за останні 12 місяців.

21 червня 2022 року в Україні запустили грантову програму з розвитку мікробізнесів з річним бюджетом 5 млрд грн. Повідомлялося, що Уряд України надаватиме громадянам безповоротні гранти на розвиток власної справи в рамках нової програми "єРобота".

1 лютого 2023 року в Україні стартував новий етап прийому заявок на мікрогранти. Отримати мікрогрант можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

Станом на 1 лютого 2023 року бізнес заявляв про те, що готується до зростання цін і скорочень. Більшість підприємств заявили про те, що очікують подальшого зростання цін і тарифів на свою продукцію та послуги через подорожчання закупівельних цін та цін підрядників.

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