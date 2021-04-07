До продажу плануються хлібокомбінати в різних областях України.

Фонд держмайна передасть на приватизацію 7 проблемних державних комбінатів хлібопродуктів (КХП).

Про це повідомив заступник Голови Фонду Тарас Єлейко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

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"До Фонду були передані 7 КХП, 3 з яких - такі, що не працюють, 4 – такі, що працюють. Загальна потужність зберігання-634 тис. тонн, це близько 1% потужності всіх елеваторів, які є в Україні", – сказав він.

Серед хлібокомбінатів, які підлягають приватизації - Новопокровський (Харківська область), Неполоковецький (Чернівецька обл.), Дунаєвецький (Хмельницька обл.), Радивилівський (Рівненська обл.).

Серед тих, що не працюють - Полтавський, Івано-Франківський та Ніжинський, майно яких повністю заарештовано.

Голова Фонду Дмитро Сенніченко, також присутній на засіданні, додав, що за інформацією СБУ, у 2018-2019 роках в ці сім КХП не здійснювалося достатньо інвестицій і вони доведені до банкрутства.

"На них було багато крадіжок, є кримінальні справи, арешти майна і значні борги. Сподіваємося, що приватний власник наведе порядок", – додав Сенніченко.

За його словами, у першому півріччі 2021 року планується приватизувати 3 підприємства. В останню чергу на приватизаційні аукціони будуть виставлені найбільш проблемні КХП.

Приватизація хлібокомбінатів

7 квітня 2021 року Фонд державного майна України оголосив про перший аукціон у рамках приватизації державних хлібокомбінатів - на продаж буде виставлено "Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів" у Хмельницькій області. Аукціон відбудеться 7 травня, стартова ціна об'єкта – 187 637 810 грн.

Приватизація спиртзаводів

3 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.

Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну у 2010 році.

У 2020 році Фонд державного майна провів 20 успішних аукціонів з приватизації спиртзаводів екс-монополіста спиртової галузі ДП "Укрспирт".

Уряд планував завершити приватизацію "Укрспирту" до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.

9 березня 2021 року Фонд держмайна підрахував виручку від продажу спиртзаводів.

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Автор: Ганна Нагорна