Контрольний пакет акцій Forbes продали за $800 мільйонів.

Остін Рассел, 28-річний магнат автомобільних технологій, придбав 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу.

Як повідомляє Bloomberg, угода оцінюється в 800 мільйонів доларів. Продавець - гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments, збереже за собою міноритарний пакет акцій.

Рассел є головним виконавчим директором компанії Luminar Technologies, яка розробляє технології лідару та машинного сприйняття на основі зору, в першу чергу для самокерованих автомобілів. Luminar, ринкова капіталізація якої становить 2,1 млрд доларів, торік отримала 40,7 млн доларів продажів і не є прибутковою.

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Рассел планує стати візіонером бренду Forbes і не буде залучений в повсякденні операції.

Forbes планує призначити нову раду, що складається з американських експертів в області ЗМІ, технологій та штучного інтелекту.

Остін Рассел: що про нього відомо

Остін Рассел заснував Luminar Technologies в 2012 році у віці 17 років. У підлітковому віці працював над проектами в області фотоніки і оптоелектроніки, розробляючи новий вид лідера для забезпечення безпечних допоміжних і автономних можливостей на автомобілях, вантажівках та робо-таксі.

Зараз Расселу 28 років, і він є наймолодшим у світі мільярдером, який зробив сам. Рассел також був стипендіатом Thiel Fellowship, mit Tech Review Innovators Under 35 і учасником Forbes 30 до 30.

Luminar розробив першу програмну технологію, здатну забезпечувати живлення серійних автономних транспортних засобів. У компанії більше 50 комерційних партнерів, включаючи більшість найбільших світових автовиробників.

Згідно зі списком мільярдерів Forbes Остін Рассел у 2022 році мав статки в $1,6 млрд.у 2023 році його статки опустилися нижче мільярда.

Forbes

Американський діловий журнал, одне з найавторитетніших економічних друкованих видань у світі. Заснований в 1917 році Бертом Форбсом. Журнал відомий завдяки рейтинговим спискам найбагатших людей світу, пише про історію успіху і поразок підприємців, нові ідеї для бізнесу та інвестицій, публікує авторитетні рейтинги.

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