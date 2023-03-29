Після блокування Youtube його функції на себе візьме соцмережа "Вконтакте".

Російська компанія VK, що володіє соціальною мережею "Вконтакте", почала активно розширювати апаратну інфраструктуру для швидкого перекачування відеоконтенту. Це, ймовірно, є підготовкою до блокування Youtube на території Росії, функції якого візьме на себе зазначена соцмережа, пише Forbes.

Про розгортання мережі CDN-серверів для VK журналістам розповіли відразу кілька джерел і згодом підтвердили в самій компанії.

"VK домовляється з великими операторами про встановлення кешуючих серверів на їх мережах, щоб прискорити завантаження відеоконтенту у користувачів", – пише видання.

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Відзначається, що, встановлюючи свої CDN-сервера у провайдерів, соцмережа тим самим фактично повторює принципи облаштування інфраструктури корпорації Google, яка володіє відеохостингом Youtube.

"Експерти вважають, що своя CDN ("мережа доставки контенту) дозволить VK підготуватися до стрибка трафіку в разі відключення YouTube. Крім того, VK зараз активно переманює блогерів з YouTube", – пише видання.

Блокування соцмереж в Росії

На початку повномасштабного вторгнення в Україну російська влада вирішила заблокувати роботу західних соцмереж на своїй території. Зокрема під удар потрапили Instagram і Facebook. Російській владі не сподобалося, що в цих соцмережах поширюють правду про війну в Україні.

На окупованих територіях України росіяни пішли ще далі і заблокували сервіси Google. Це відразу ж створило купу проблем, оскільки ці сервіси глибоко інтегровані в архітектуру сучасного інтернету.

В навколовладних колах Росії періодично звучать заклики заблокувати також і Youtube, який досі не чіпали, оскільки він дуже популярний серед росіян на відміну від досить нішевих Instagram і Facebook.

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