На окупованих територіях картопля дорожча на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%.

Споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях Луганської області майже на 40% дорожчий, ніж на підконтрольній уряду території.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

"Споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях дорожчий за український майже на 40%. Моніторинг відкритих джерел щодо споживчих цін на продукти у так званій "ЛНР" спростовує міфи про "солодке життя" у "народній республіці", - зазначив він.

За даними Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації, середні споживчі ціни на продукти харчування у травні в територіальних громадах Луганської області, які перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на підконтрольній уряду території.

"Значно дорожчі за українські такі продукти споживчого кошику: картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%", - уточнив Гайдай.

Раніше повідомлялося, що споживчий кошик в Україні цього року зросте в ціні на третину.

Вас також можуть зацікавити новини: