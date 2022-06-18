Споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях Луганської області майже на 40% дорожчий, ніж на підконтрольній уряду території.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.
"Споживчий кошик на тимчасово окупованих територіях дорожчий за український майже на 40%. Моніторинг відкритих джерел щодо споживчих цін на продукти у так званій "ЛНР" спростовує міфи про "солодке життя" у "народній республіці", - зазначив він.
За даними Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації, середні споживчі ціни на продукти харчування у травні в територіальних громадах Луганської області, які перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на підконтрольній уряду території.
"Значно дорожчі за українські такі продукти споживчого кошику: картопля – на 45,44%, олія соняшникова – на 44,95%, цибуля ріпчаста – на 44,47%, яйця курячі – на 42,79%, морква – на 39,99%, птиця (тушка куряча) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, буряк – на 29,14%, макаронні вироби – на 22,34%", - уточнив Гайдай.
Раніше повідомлялося, що споживчий кошик в Україні цього року зросте в ціні на третину.
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