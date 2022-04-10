Данило Гетманцев наголосив, що система оподаткування має буде справедливою.

Преференції, надані бізнесу під час війни, не збережуться на тривалий час після її завершення.

Про це розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми сьогодні розробляємо план післявоєнного відродження України. Я не переконаний, що ті преференції, які сьогодні надані бізнесу, збережуться на якийсь тривалий час після завершення війни. Можливо, збережуться на надзвичайний стан, бо ми розуміємо, що із воєнного стану ми так у вільні відносини просто не вийдемо, потрібен буде перехідний період", - сказав Гетманцев.

Він зазначив, що існуюча система преференцій, яка дозволяє зокрема ввозити на митну територію України товари без сплати ПДВ, автомобілі без сплати акцизу та яка звільнила від будь-яких податків малий бізнес, є прийнятною ще для післявоєнного стану, коли треба буде відбудовувати державу.

"Але я хочу наголосити, що перерозподіл, тобто система оподаткування, повинна бути справедливою: податки повинні сплачувати всі, ми повинні повністю відмовитися від олігархічних пільг, які, на жаль, супроводжували всю історію новітньої України, ми повинні відмовитися від сприяння контрабанді, від будь-якого ухилення від оподаткування. Ми можемо обговорювати рівень оподаткування, але те, що податки мають сплачувати всі, це нормальні європейські вимоги", - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на час дії воєнного стану для громадян скасували податок на нерухомість.