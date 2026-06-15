В Україні з’являться купюри з новим дизайном: в НБУ розповіли деталі

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попередніх років виготовлення на модифіковані.

Національний банк України з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень, повідомляє пресслужба регулятора.

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!". Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 100 гривень зразка 2014 року.

Нацбанк із 16 червня розпочне видачу модифікованих банкнот номіналом 100 гривень банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

Відео дня

"Введення в обіг таких банкнот номіналом 100 гривень завершує модифікацію усього банкнотного ряду національної валюти, розпочату Національним банком у серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України", - повідомив регулятор.

Зазначається, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю без будь-яких обмежень.

Нові банкноти в Україні - останні новини

З 25 лютого 2026 року НБУ ввів у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень в межах планового випуску – з патріотичним гаслом "Слава Україні! Героям слава!".

З 2 березня банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети. Ці банкноти перестають бути засобами платежу і підлягають вилученню з обігу.

Вас також можуть зацікавити новини: