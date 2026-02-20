Українці з 2 березня не зможуть розраховуватись деякими купюрами

Певні паперові купюри більше не прийматимуться до оплати в магазинах, службах, банках та для будь-яких готівкових платежів.

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети. Ці банкноти перестануть бути засобами платежу, їх вилучать з обігу.

У пресслужбі Національного банку України повідомили, що їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде:

в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку – наразі безстроково.

У пресслужбі НБУ пояснили, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, вже зношені.

"В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет становить близько 20 – 25 років", - пояснили в НБУ.

16 лютого стало відомо, що розвиток готівкової маси в Україні створює передумови для введення в обіг більших банкнот номіналом 2000 і 5000 гривень. Втім, найближчим часом їхня поява малоймовірна через фокус Національного банку на перейменуванні копійок на шаги та воєнно-політичну ситуацію в країні.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний говорив про важливість заміни "копійок" на "шаги". Народні депутати вже встигли підтримали проект закону про перейменування 18 грудня у першому читанні.

