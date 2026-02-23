В Україні з’явиться оновлена банкнота популярного номіналу

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка.

Національний банк України з 25 лютого вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень в межах планового випуску.

Як повідомила пресслужба НБУ, у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

Зазначається, що Нацбанк із 25 лютого розпочне видачу цих модифікованих банкнот банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти", - наголошує регулятор.

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів.

У Нацбанку нагадали, що в серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, розпочався випуск модифікованих банкнот національної валюти, дизайн яких доповнився гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!".

У обіг уже введенні модифіковані банкноти номіналами 20, 50, 500 та 1000 гривень. Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень повідомлятиметься додатково.

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети. Ці банкноти перестануть бути засобами платежу, їх вилучать з обігу.

Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде в усіх відділеннях банків України до 26 лютого 2027 року, в уповноважених банках ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", Т "ПУМБ") – до 28 лютого 2029 року включно, у Національному банку – наразі безстроково.

