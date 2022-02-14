По відношенню до долара гривня ослабла на 51 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Національний банк України на вівторок, 15 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,54 грн/дол., тобто гривня ослабла на 51 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,34 грн/євро. Таким чином, гривня ослабла на 36 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,51/28,53 грн/дол., до євро - на рівні 32,29/32,31 грн/євро.

Курс 14 лютого:

Національний банк України на понеділок, 14 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Станом на 11:00 14 лютого курс гривні до долара в столичних обмінниках становив 28,20 грн/дол., а до євро-32,20 грн/євро. Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва за 2 години (з 11:00 до 13:00) ослаб на 60 копійок - з 28,20 до 28,80 грн/дол.