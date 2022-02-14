Станом на 11:00 14 лютого курс гривні до долара в столичних обмінниках становив 28,20 грн/дол., а до євро - 32,20 грн/євро

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва за 2 години (з 11:00 до 13:00) ослаб на 60 копійок - з 28,20 до 28,80 грн/дол.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,10 грн за дол., євро - 31,86 грн за євро.

Курс гривні до євро ослаб на 50 копійок - до 32,70 грн/євро.

Курс 14 лютого:

Національний банк України на понеділок, 14 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Ще станом на 11:00 14 лютого курс гривні до долара в столичних обмінниках становив 28,20 грн/дол., а до євро-32,20 грн/євро.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.