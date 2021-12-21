Стара іграшка часів СРСР може принести чималі гроші, навіть якщо її стан буде неідеальним.

Звичайна дитяча машинка, яка може "завалятися" у багатьох українців, коштує 200 тисяч гривень. Іграшку можна продати за ціною справжнього авто. Звичайно, машину з салону за такі гроші не купити, а ось уживаний транспорт в хорошому стані знайти досить просто.

На одному з сайтів з продажу рідкісних монет та іншого антикваріату з'явилося оголошення. Користувач продає дитячу іграшку за 200 тисяч гривень, при цьому машинка знаходиться далеко не в ідеальному стані.

"Іграшка, машинка педальна "Зіронька". Львів, СРСР", - коротко описав свій лот чоловік.

Він додав кілька фото машинки. Судячи зі знімків, іграшка дійсно стара, адже на ній багато іржі та потертостей. Однак продавця це явно не бентежить, адже за свій лот він хоче отримати чималу суму.

Читайте такожДві 50-копійчаних монети можуть принести великі гроші: який вони мають вигляд (фото)Вартість машинки дійсно вражає. Схожі екземпляри нерідко з'являються на аукціонах, проте в куди кращому стані. Машинки реставрують, фарбують і відновлюють, але все одно їх ціна не настільки велика. Втім, колекціонери часто цінують саме первозданний вигляд іграшок, тому продавець може сподіватися на це.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що про те, що стару та іржаву іграшку можна продати за величезні гроші, але так дитяча машинка коштувала на порядок менше - 3 тисячі доларів.

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