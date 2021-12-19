Багато хто може назвати таку іграшку "сміттям", але вона може принести своєму власникові непоганий заробіток.

В Україні можна продати за величезні гроші стару та іржаву іграшку часів СРСР. Звичайна, здавалося б, дитяча машинка, коштує майже 3 тисячі доларів - 80 тисяч гривень.

Як виглядає така іграшка і в чому особливість - пояснив її власник, який розмістив машинку на одному з сайтів з продажу монет та антикваріату.

"Рідкісна рання педальна машина "Лайка". Прикрасить вашу колекцію. Не фарбована. У гідному збереженні", - вказав автор лота і прикріпив фото машинки.

Звичайна, здавалося б, машинка покрита невеликою іржею. У неї відкривається капот, там розміщені деталі, які нагадують своїм виглядом двигун.

Такі машинки раніше не були рідкістю, але тепер власники подібного раритету можуть непогано заробити. Ціна іграшки становить 80 тисяч гривень, за лотом стежить вже 17 осіб.

Читайте такожДві гривні можуть принести чималу суму: як виглядає незвичайна монета (фото)І якщо раніше українцям пропонували детальніше вивчити вміст гаманців на предмет рідкісних монет і купюр, то тепер варто уважніше переглянути старі іграшки, які можуть "завалятися" на горищах, в підвалах і коморах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що унікальні 15 копійок на аукціоні продають за 9 тисяч. Монета випущена в 1992 році, коли НБУ керував Вадим Гетьман.

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Автор: Поліна Кузенко