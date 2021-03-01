Радник президента з економічних питань Олег Устенко наголосив, що успішна співпраця з МВФ дасть Україні змогу робити більш вигідні запозичення на міжнародному ринку і є хорошим сигналом для іноземних інвесторів.

Україна поточного року може отримати близько 3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.

Про це радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив в ефірі каналу «Україна 24», повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, співпраця України з Міжнародним валютним фондом продовжується. Верховна Рада має ухвалити зміни до законодавства, необхідні для отримання чергового траншу.

«Ми очікуємо, що отримаємо в цьому році транш МВФ. У нас програма розрахована на 5 мільярдів доларів – 2,1 мільярда ми вже отримали», – зазначив він.

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Устенко наголосив, що вимоги програми співпраці з МВФ збігаються з програмою президента Володимира Зеленського, на чому глава держави неодноразово наголошував. Йдеться, зокрема, про необхідність судової реформи та забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

Так, для внесення змін в українське законодавство в частині судової системи президент проводив багато зустрічей, спілкувався з українськими та іноземними експертами й переконував депутатів Верховної Ради.

«Програма відбувається. Як тільки будуть проголосовані у Верховній Раді відповідні законодавчі ініціативи президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли. Обіцяли виконати не тільки МВФ – ми не робимо це для когось, ми робимо це для українського народу», – сказав радник глави держави.

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Устенко наголосив, що успішна співпраця з МВФ дасть Україні змогу робити більш вигідні запозичення на міжнародному ринку і є хорошим сигналом для іноземних інвесторів.

Також він додав, що 2020-й був складним у питанні залучення інвестицій, але українська економіка може отримати близько 3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій у поточному роцi.

Кредити від МВФ для України: що відомо

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

Сьогодні, 1 березня, радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що новий транш від МВФ Україна може отримати до початку літа.

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Автор: Вікторія Токарєва