За словами Шмигаля, уряд визначив тридцять пріоритетних проектів до 2030 року.

Кабінет міністрів визначив 30 пріоритетних проектів, які планує реалізувати до 2030 року в рамках Національної економічної стратегії України.

Про це під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожШмигаль розповів, скільки часу піде на розробку економічної стратегії України (відео)

"Уряд визначив тридцять пріоритетних проектів до 2030 року. Це вектори, які ляжуть в основу нашої довгострокової стратегії розвитку. Це - зменшення частки держави в економіці, розвиток фінансового сектора, зменшення регуляторного навантаження на бізнес, значне зростання обсягів розвідки та видобутку власних корисних копалин, розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі", - сказав він.

Також, за словами прем'єра, серед пріоритетних проектів для Кабміну значаться створення сприятливого податкового та правового режиму для інноваційних і дослідницьких компаній, розвиток цифрової економіки, поліпшення репутації України у світі та посилення торгової дипломатії, підвищення якості життя, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури, соціальних послуг.

Хронологія подій

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом має представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кабмін приступив до розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет міністрів України представить Національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц