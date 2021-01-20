Уряд запропонував додати до джерел формування спеціального фонду держбюджету плату за ліцензії у сфері азартних ігор та лотерей.

Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді прийняти законопроект про створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який фінансуватиметься за рахунок коштів від плати за ліцензії у сфері азартних ігор і лотерей.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки" Кабмін схвалив на сьогоднішньому засіданні.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроект передбачає створення такого фонду за рахунок коштів, отриманих від плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за ліцензії на випуск і проведення лотерей, а також спрямування коштів цього фонду на фінансування охорони здоров'я, спорту, освіти, культури, наукової та науково-технічної діяльності.

Відзначається, що 50% від плат за ліцензії на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в казино і залах гральних автоматів буде направлено до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження відповідного грального закладу.

У доопрацьованому до другого читання проекті державного бюджету на 2021 рік уряд запропонував додати до джерел формування спеціального фонду держбюджету плату за ліцензії у сфері азартних ігор і лотерей.

Легалізація азартних ігор в Україні

14 липня 2020 року Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№2285-д).

Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" в Києві.

Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

23 вересня 2020 року Кабінет Міністрів створив комісію з регулювання азартних ігор і лотерей, у складі якої буде 230 співробітників.

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Автор: Катерина Жирій