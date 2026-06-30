Трафік через Ормузьку протоку зростає: порожні супертанкери повертаються в Перську затоку

Сумарно танкери можуть вмістити близько 11 мільйонів барелів сирої нафти.

Трафік через Ормузьку протоку зріс вперше після нещодавніх нападів Ірану на судна на водному шляху, причому все більше операторів відправляють танкери для перевезення сирої нафти в Перську затоку, повідомляє Bloomberg.

Так, 29 червня протокою в обох напрямках пройшли близько 24 товарних суден, включаючи ті, що перевозять нафту та зріджений природний газ, а також балкери. Ця тенденція продовжилася і сьогодні, коли в затоці знову з'явився супертанкер разом із низкою менших суден.

Загалом, нафтові танкери можуть вмістити близько 11 мільйонів барелів сирої нафти, і їхні переміщення свідчать про зростання впевненості судновласників у проходженні цим водним шляхом. Раніше кількість суден, що перетинають Ормузьку протоку, зменшилася після нападу Ірану на контейнеровоз 25 червня.

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Цього тижня США завдали нових ударів по Ірану після нападів на кораблі. Зрештою обидві сторони домовилися припинити бойові дії перед початком мирних переговорів. Судновласники, трейдери та світові інвестори стежили за поверненням танкерів у Перську затоку, що мало б вирішальне значення для відновлення виробництва регіональними експортерами енергоносіїв.

Серед тих, хто зайшов у Перську затоку, три супертанкери, що експлуатуються південнокорейською компанією Sinokor, 29 червня прибули порожніми, відкрито сигналізуючи про рух уздовж узбережжя Оману. Транспондер четвертого почав трансляцію вже з затоки – він рухався у напрямку до іракської Басри.

Відкриття Ормузької протоки – останні новини

Не виключено, що за вільний прохід Ормузькою протокою стягуватимуть податок і Іран, і Оман, які контролюють морський шлях. Така плата може сягати десятків мільярдів доларів щорічно.

Наразі трансфер протокою все ще залишається нижчим за довоєнний рівень. 25 червня контейнеровоз Ever Lovely був атакований у протоці поблизу узбережжя Оману.

Країни Перської затоки поступово відновлюють не тільки видобуток нафти, а й газу. Так, головний світовий експортер газу Катар поступово нарощує поставки і планує повернутися до нормального виробництва ЗПГ протягом кількох тижнів.

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