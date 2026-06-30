Геймери знайшли спосіб 'безкоштовно' купити GTA 6, але вийде не у всіх

Стандартна версія гри коштуватиме 3500 грн, а повне видання – 4300 грн, що значно перевищує звичні ціни.

Довгоочікувана Grand Theft Auto 6 вже доступна для попереднього замовлення, і одному з користувачів Xbox вдалося безкоштовно отримати екшен – взагалі не витративши грошей.

Користувач Reddit розповів, що обміняв на попереднє замовлення Ultimate-видання GTA 6 бонусні бали програми Microsoft Rewards, яка дозволяє накопичувати бали та обмінювати їх на подарункові картки Xbox. За кілька років він накопичив 100 000 балів – цього вистачило для отримання подарункової картки на $100 і придбання преміум-версії гри.

Користувач показав підтвердження попереднього замовлення, де видно, що гра була оплачена коштами з балансу облікового запису Microsoft.

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Програма лояльності Microsoft Rewards дозволяє користувачам Xbox і ПК заробляти бали за виконання повсякденних дій в екосистемі Microsoft. Способів заробити бали досить багато:

пошукові запити в Bing.

покупки в сервісах Microsoft.

щоденні та щотижневі завдання на спеціальній панелі керування.

проходження внутрішньоігрових квестів, доступних передплатникам Xbox Game Pass.

Цей спосіб є цілком легальним і доступним для будь-якого учасника програми Microsoft Rewards, щоправда, швидко накопичити 100 000 балів не вдасться – зазвичай на це йдуть місяці, а в деяких випадках – роки регулярного користування сервісами Microsoft.

І все ж, для тих, хто й так активно користується екосистемою Microsoft, це цілком дієва стратегія отримати GTA 6 безкоштовно: у всякому разі, якщо компанія не змінить правила програми.

Нагадаємо, GTA 6 вийде 19 листопада на PS5 та Xbox Series. Реліз на ПК очікується пізніше. Інсайдер DetectiveSeeds вважає, що на комп’ютерах екшен випустять у лютому 2027 року.

Минулого тижня Rockstar відкрила попередні замовлення на Grand Theft Auto 6. В Україні найдешевшу версію оцінили в 3500 грн, а за ультра-видання доведеться доплатити ще 800 грн.

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