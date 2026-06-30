Новий iPhone 18 Pro вперше показали на відео – його перевірили на міцність

Імовірно, це фрагменти з реально існуючого рекламного ролика Apple.

Один із найбільших витоків інформації Apple за останні роки розкрив фото та відео ще не анонсованого iPhone 18 Pro. На записі показано смартфон сріблясто-сірого кольору, який проходить випробування на падіння, пише Phone Arena.

Зовні iPhone 18 Pro майже не відрізняється від 17 Pro. Смартфон зберіг звичний дизайн із плоскими гранями і великим блоком камер. Однак камери можуть стати трохи більшими, а перехід між задньою панеллю та металевою рамкою – більш цілісним.

Судячи з відео, смартфон проходить випробування в контрольованому лабораторному середовищі: пристрій декілька разів скидають на тверду поверхню. Зовні після падінь серйозних пошкоджень не видно, однак короткі ролики не дають змоги детально оцінити стан корпусу та дисплея.

Відео дня

Також повідомляється, що новий iPhone Pro збереже алюмінієву конструкцію. Apple використовує новий високощільний алюмінієвий сплав серії 7000, який знижує температуру плавлення сплаву та запобігає утворенню зайвих відкладень на електродах.

Презентація iPhone 18 Pro та 18 Pro Max відбудеться 9 вересня разом з iPhone Ultra – першим складаним смартфоном Apple. Одним із ключових оновлень стане перехід на новий чіп A20 Pro, виготовлений за 2-нанометровим (2-нм) технологічним процесом, що має помітно підвищити продуктивність та енергоефективність.

Особливу увагу буде приділено камері – в iPhone 18 Pro з'явиться 48-Мп потрійний модуль із змінною діафрагмою, що суттєво поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення. Друге оновлення стосуватиметься телеоб'єктива. Також Apple планує зменшити розмір Dynamic Island.

Раніше інсайдер поділився макетами iPhone 18 Pro у всіх чотирьох кольорах. Помаранчевий колір, що став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку: його місце займе нова бордова кольорова гама з фірмовою назвою "Темна вишня".

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