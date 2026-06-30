Вирішував 'особисті справи': у Києві затримали 'ексміністра' енергетики Криму (фото)

Як стало відомо УНІАН від джерел у правоохоронних органах, затримано Сергія Колобова.

Колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики, який після тимчасового захоплення півострова у 2014 році пішов на співпрацю з Росією, затримано у Києві. До столиці він приїхав для вирішення "особистих справ".

Як повідомили кореспонденту УНІАН джерела в правоохоронних органах, затриманого звати Колобов Сергій Іванович.

Водночас, як йдеться у повідомленні Служби безпеки України в Telegram, затриманий раніше фактично одразу після тимчасової анексії півострова Росією оформив російське громадянство і запропонував російським загарбникам свою допомогу.

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"Далі місцевий гауляйтер Аксенов призначив його так званим "міністром палива та енергетики Республіки Крим", - сказано у повідомленні.

При цьому, на цій "посаді" фігурант допомагав окупаційній адміністрації РФ встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова.

Зокрема, йдеться про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони та газокомпресорні станції, нафтобази та нафтотермінали у Керчі та Феодосії.

Також протягом двох років після "призначення" зловмисник намагався інтегрувати та "перереєструвати" кримські енергоактиви за законодавством країни-агресора.

Разом з тим, після "звільнення" з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі.

"Співробітники СБУ затримали фігуранта в столиці України, куди він приїхав для вирішення особистих справ. Під час обшуків за місцем проживання затриманого було виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на РФ", - наголошується у повідомленні.

У зв’язку з цим, слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, Колобов став окупаційним "міністром палива та енергетики" у березні 2024 року.

Колобов з 2012 року обіймав посаду "голови Республіканського комітету Автономної республіки Крим з питань палива, енергетики та інноваційної політики".

За даними "Крим. Реалїі", Колобов до 2011 року керував компанією "Крайміа Солар" – одним із активів "сонячного" бізнесу (сонячні електростанції) братів Андрія і Сергія Клюєвих, відомих проросійських політиків часів правління Віктора Януковича.

До 2012 року Колобов був директором Greentech Energy. Нині йому 65 років.

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