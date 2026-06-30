Перша оборонна підтримка: Україна отримала майже €4 мільярда від ЄС на виробництво дронів

Це перший транш саме оборонної підтримки у межах фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

До спеціального фонду державного бюджету надійшло ще 3,8 мільярда євро від Європейського Союзу.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб – виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

"Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan", - наголосила очільниця Кабміну.

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Вона нагадала, що 25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд євро.

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25 червня Україна отримала перший транш на 3,2 мільярда євро від ЄС з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро. Кошти, що надійшли до державного бюджету, будуть спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості України, наголосила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

23 червня Світовий банк ухвалив рішення про виділення Україні фінансування у межах програми підтримки. Це перша операція в межах серії з двох програм. Вона передбачає фінансування загальним обсягом 3,39 мільярда доларів.

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