Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 1 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,03 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 1 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,79 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,03 грн за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,80/44,83 грн/дол., а до євро - 51,05/51,07 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 червня, знизився на 1 копійку і складав 45,12 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,50 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 1 копійку і становив 51,54 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,88 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 51,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: