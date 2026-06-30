У Львові запровадять нові правила для електросамокатів: що зміниться вже з 1 липня

Операторів прокату планують зобов'язати надавати доступ до сервісу лише особам від 16 років.

У Львові користувачі прокатних електросамокатів, які залишатимуть транспорт у недозволених місцях, сплачуватимуть додатковий збір у розмірі 100 гривень. Нові правила запровадять оператори прокату у тестовому режимі, ідеться у повідомленні Львівської міської ради.

"З середи, 1 липня, в історичному центрі міста та прилеглих територіях, межа яких співпадає із зовнішньою межею третьої зони паркування, залишати прокатні електросамокати можна буде лише у спеціально визначених місцях для паркування. Вони відображатимуться у мобільних додатках сервісів прокату", - повідомила пресслужба.

Як повідомив заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури з розвитку велоінфраструктури Орест Олеськів, тестовий період триватиме два місяці. За його результатами міська влада оцінить ефективність нововведень і за потреби скоригує межі зон паркування, їхню кількість або інші умови.

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За словами посадовця, місця для паркування визначали так, щоб вони були зручними для користувачів і водночас не створювали перешкод для руху пішоходів, людей з інвалідністю та інших учасників дорожнього руху. Перед початком поїздки користувачам рекомендують перевіряти у мобільному застосунку найближчу дозволену локацію для завершення оренди.

У міськраді зазначають, що нові правила мають зробити використання електросамокатів більш впорядкованим, безпечним і комфортним для мешканців.

Водночас у Львові готують і додаткові обмеження для користувачів електросамокатів. Зокрема, операторів прокату планують зобов'язати перевіряти вік клієнтів і надавати доступ до сервісу лише особам від 16 років. Також пропонується зробити обов'язковим використання захисних шоломів і знизити максимальну швидкість до 15 км/год на аварійно небезпечних ділянках.

Необхідність посилення правил у міськраді пояснюють збільшенням кількості травм. За даними мерії, лише за останні три місяці у Львові понад 100 дітей були госпіталізовані через травми, отримані під час катання на електросамокатах.

Електросамокати в Україні – останні новини

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується впровадити штрафи за порушення правил користування малим електротранспортом. Йдеться про електричні самокати, моноколеса, електричні велосипеди, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо.

У бельгійському Брюсселі вже з 2027 року можуть прибрати з вулиць електросамокати. На початку червня місцева влада оголосила, що не продовжуватиме ліцензії двом операторам прокату електросамокатів, Bolt і Dott, фактично припинивши їхню діяльність.

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