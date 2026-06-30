Euroclear судиться з Центробанком РФ через претензії на €220 мільярдів

У Euroclear вважають, що розглядати цю справу може лише суд у Бельгії.

Бельгійський депозитарій Euroclear подав позов проти Центрального банку Російської Федерації до Брюссельського суду з питань підприємництва. Як пише The Brussels Times, попереднє судове засідання відбулося 25 червня.

15 травня московський суд зобов'язав Euroclear виплатити близько 220 мільярдів євро компенсації. Установа зберігає приблизно 200 млрд євро російських активів, заблокованих через санкції, які Європейський Союз запровадив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Втім, Euroclear наполягає, що московський суд не мав юрисдикції для розгляду цієї справи. Адвокат компанії в коментарі L'Echo назвав процес, який проходив у закритому режимі, "несправедливим" і "показовим судилищем".

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У Euroclear вважають, що розглядати цю справу може лише суд у Бельгії. Юристи установи також заявляють, що позов російської сторони є неприйнятним.

Видання нагадало, що у грудні лідери ЄС погодили надання Україні кредиту на 90 млрд євро для фінансування потреб, пов'язаних із війною, упродовж наступних двох років. Це рішення стало альтернативою конфіскації російських активів, більшість із яких зберігається саме в Euroclear. Водночас Євросоюз залишив за собою право використати ці активи для погашення цього кредиту.

Депозитарій Euroclear – останні новини

Наприкінці травня Московський арбітражний суд підтримав вимогу Центрального банку РФ щодо негайного виконання рішення проти бельгійської клірингової системи Euroclear. Москва вимагає компенсацію за замороження російських активів у Європі на суму 18,17 трлн рублів – це приблизно 252 млрд дол. При цьому російські судові рішення не мають юридичної сили на території Євросоюзу. Європейське законодавство прямо захищає Euroclear від відповідальності за виконання санкційного режиму ЄС.

Раніше УНІАН писав, що в липні 2026 року європейський депозитарій Euroclear планує виплатити Україні черговий платіж з прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,4 млрд євро.

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