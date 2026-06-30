Відповідь 'Сармату': США вперше показали нову міжконтинентальну балістичну ракету (фото)

Попри радикальне подорожчання Sentinel, США прийняли рішення продовжувати програму.

Американська компанія Northrop Grumman опублікувала перші фотографії перспективної міжконтинентальної балістичної ракети, яка в майбутньому замінить ракети Minuteman III. Фото розмістили на офіційному сайті компанії.

На знімках зафіксовано головний відсік ракети після успішного проходження одного з ключових етапів випробувань у Редондо-Біч, штат Каліфорнія. Раніше в Мережу викладали переважно рендери американського виробу.

Тести підтвердили міцність конструкції та здатність обладнання витримувати екстремальні навантаження під час запуску із шахтної пускової установки. Цей етап вважається одним із останніх великих рубежів перед першим льотним випробуванням ракети, запланованим на 2027-й.

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Інженери США перевіряли стійкість конструкції до потужного акустичного впливу, що виникає під час старту ракети із шахтної пускової установки. Для цього у випробувальному комплексі було відтворено звукове середовище, максимально наближене до реального пуску.

У показаному "інтегрованому передньому модулі" ракети розміщені система наведення, блок керування польотом, обладнання для коригування траєкторії та бойова частина. Після завершення роботи маршових ступенів саме цей модуль відповідає за точне виведення бойового блоку до цілі, використовуючи датчики, обчислювальні системи та двигуни корекції.

Sentinel – довідка УНІАН

Програма Sentinel має ключове стратегічне значення для США, адже нова міжконтинентальна ракета покликана замінити Minuteman III – комплекси, які перебувають на бойовому чергуванні ще з 1970 року та залишаються найстарішим компонентом американських стратегічних ядерних сил.

У Повітряних силах США дійшли висновку, що подальша модернізація цих ракет більше не є виправданою, тому було вирішено розробити повністю нову систему, яка охоплюватиме самі ракети, шахтні пускові установки, командні центри та засоби зв’язку.

За наявними даними, дальність польоту Sentinel становитиме понад 10 000 км. Передбачається, що вона зможе нести як одну термоядерну боєголовку, так і кілька блоків індивідуального наведення.

Після введення Sentinel в експлуатацію США планують розмістити близько 400 ракет Sentinel у модернізованих шахтних пускових установках на території щонайменше кількох штатів. Паралельно триває масштабна перебудова всієї інфраструктури базування, яка розглядається як один із найбільших проєктів оновлення американських стратегічних ядерних сил.

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