Морська піхота США отримала 'сліпі' винищувачі F-35: у чому причина

США вперше підтвердили передачу F-35 без радарів, а Пентагон визнав проблеми з боєготовністю та затримками ключових систем.

Корпус морської піхоти США отримав шість винищувачів F-35B без одного з ключових елементів обладнання – бортового радара. Якщо раніше про такі поставки повідомляли лише ЗМІ, то тепер це вперше офіційно підтвердило керівництво програми F-35, пише портал Forsal.

Під час слухань у комітеті Сенату США директор Спільного програмного управління F-35 генерал-лейтенант Грегорі Масіелло підтвердив, що шість літаків були передані морській піхоті із встановленим баластом замість нового радара AN/APG-85.

Причиною стали затримки з виробництвом нових радіолокаційних станцій компанії Northrop Grumman. Водночас встановити старі радари AN/APG-81 неможливо через зміни в конструкції нових серій F-35.

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Без радара винищувач фактично "сліпий"

Радар F-35 використовується не лише для виявлення та супроводу цілей. Він інтегрований із системами радіоелектронної боротьби та самооборони літака.

Відсутність радара означає, що F-35 не тільки "сліпі", але й значною мірою позбавлені можливостей самооборони. Через це літаки без радара не можуть виконувати бойові завдання чи брати участь у повноцінній бойовій підготовці. Їх можна використовувати лише для базового навчання пілотів.

За даними американських ЗМІ, аналогічні F-35 без радарів пізніше цього року можуть отримати також Повітряні сили та Військово-морські сили США.

У Пентагоні пояснюють це бажанням не зупиняти виробництво літаків. Їх планують дооснастити радарами вже після передачі військовим.

Лише кожен четвертий F-35 повністю готовий до бою

Проблеми з новими літаками збіглися з погіршенням загальної боєготовності американського парку F-35.

За даними Управління підзвітності уряду США (GAO), частка винищувачів, здатних виконувати весь спектр бойових завдань, знизилася з 38% у 2020 році до лише 25% у 2025 році.

Сенатор Марк Келлі під час слухань зазначив, що навіть за оптимістичними оцінками керівництва програми повністю боєготовими залишаються приблизно половина літаків F-35.

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Раніше пілот США Дейв Берке, який за свою кар'єру літав на чотирьох найдосконаліших винищувачах, що коли-небудь перебували на озброєнні американської армії, поділився своїм досвідом і розповів, який із літаків вразив його найбільше.

Берке зазначив, що люди часто запитують його, який винищувач був його улюбленим. Він додав, що кожен літак був хороший по-своєму, але один виділяється серед інших.

"Коротка і проста відповідь: F-22 Raptor – це унікальний літак. Керувати ним було приголомшливо, і йому дійсно немає рівних у світі, де він експлуатується", – розповів пілот.

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