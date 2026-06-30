У WhatsApp після 17 років з’явилися нікнейми та можливість приховати свій номер

Розробники месенджера розпочали реєстрацію унікальних імен для користувачів.

Розробники месенджера WhatsApp розпочали впровадження давно очікуваної функції – унікальних імен користувачів. За їх допомогою можна знаходити людей через пошук, як у Telegram чи Signal, та "тегати" співрозмовників у чатах.

У компанії зазначають, що це насамперед крок у напрямку підвищення приватності. Завдяки нікнеймем люди зможуть спілкуватися, не розкриваючи свій номер телефону, що особливо актуально під час знайомства з новими людьми або в групових чатах, де ця інформація стає публічною.

Повноцінний запуск функції має відбутися вже в найближчі місяці, а поки що Meta пропонує зарезервувати ім’я користувача для себе. Для цього необхідно оновити мобільний додаток WhatsApp до останньої версії та перейти в "Налаштування" – "Акаунт" – "Ім’я користувача".

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Після активації функції саме username стане стандартним способом початку нових листувань – номер телефону більше не відображатиметься під час першого контакту.

Доступ до нікнеймів розгортається поступово. Якщо такого пункту зараз немає – WhatsApp надішле повідомлення, коли вони стануть доступними в регіоні користувача.

Раніше в WhatsApp з’явилася опція, яка дозволяє обмежувати доступ до особливо важливих листувань за допомогою спеціальних паролів. Вони забезпечують ще один рівень захисту на випадок, якщо хтось отримає доступ до вашого гаджета.

На початку червня вийшов повноцінний нативний додаток Telegram для Apple Watch та Galaxy/Pixel/Xiaomi Watch. З розумних годинників тепер можна читати повідомлення в чатах, каналах, надсилати голосові повідомлення та стікери.

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