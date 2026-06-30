Універсальний мисливець: у МОУ розповіли про новий унікальний український дрон 'Таліон'

Він може працювати як на малих, так і на значних висотах, що дозволяє полювати практично на всі типи ворожих безпілотників.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс "Таліон" вітчизняного виробництва, який може бути як перехоплювачем, так і ударним дроном.

Як зазначається на сайті Міноборони, основною сферою застосування комплексу є його використання як літака-камікадзе для перехоплення безпілотних літальних апаратів ворога. Водночас пілотування БпЛА може здійснюватися оператором як у ручному, так і в напівавтоматичному режимах.

У МОУ повідомили, що окрім виконання завдань протиповітряної оборони ("малої ППО"), "Таліон" може ефективно залучатися для ураження наземних цілей та інших тактичних завдань у ролі ударного дрона. Це робить його функціонал універсальнішим.

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Можливості БпАК "Таліон" як перехоплювача

"Він може працювати як на малих, так і на значних висотах. Це дозволяє полювати практично на всі типи ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні і зауважується, що тривале перебування у повітрі дає можливість виконувати функції патрулювання та розвідки.

Передбачається, що завдяки поєднанню функцій перехоплювача повітряних цілей та класичного баражуючого боєприпасу комплекс посилить спроможності українських підрозділів у протидії ворожій безпілотній авіації та забезпечить високу точність ураження обʼєктів у тактичній глибині.

Українські військові розробки

Як повідомляв УНІАН, раніше українська компанія "Аварід" на українсько-скандинавській конференції DIH Naval Forge 2026 представила новий морський безпілотник MOBIDIK, який може оснащуватися дронами класу middle strike та ракетами-дронами.

MOBIDIK має шість модифікацій. Автономність його роботи становить до 120 годин, а запас ходу - до 1400 кілометрів. Максимальна швидкість дрона становить 65 кілометрів за годину, а морехідність зберігається при хвилях висотою до 1,2 метра. Вже незабаром морські дрони мають передати українським військовослужбовцям для виконання бойових завдань.

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