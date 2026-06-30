Путін несподівано визнав, що не мав домовленостей з Трампом на Алясці: WP назвав причину

Путін уперше визнав, що під час саміту з Дональдом Трампом в Анкориджі не було жодних домовленостей щодо завершення війни в Україні.

Правитель РФ Володимир Путін уперше публічно визнав, що під час торішнього саміту з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі не було укладено жодної угоди щодо припинення війни в Україні.

Ця заява різко контрастує з попередніми твердженнями російських чиновників, які місяцями запевняли, що саме тоді було закладено основу майбутнього "мирного врегулювання", пише The Washington Post.

У неділю російський лідер заявив, що жодних офіційних домовленостей сторони не досягли.

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"В Анкориджі справді не було досягнуто жодних домовленостей", – сказав Путін.

Водночас він уточнив, що під час зустрічі лише обговорювалися можливі варіанти врегулювання війни:

"Дух Анкориджа – хоча він не був виражений у жодних офіційних документах, і ніхто не ставив жодних підписів – в Анкориджі ми обговорювали певні можливості для врегулювання кризи в Україні".

Лавров звинуватив США, але Рубіо відповів

Перед заявою Путіна глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що Вашингтон нібито не виконав домовленості, досягнуті на Алясці.

"Саміт був хитрощами США, щоб виграти час для переозброєння київського режиму", – заявив Лавров.

Однак державний секретар США Марко Рубіо категорично заперечив існування будь-якої угоди. Він заявив:

"Якби була угода, війна б закінчилася".

За словами Рубіо, Росія й надалі висуває територіальні вимоги. "Росія хоче, щоб увесь Донецьк був переданий їм", – сказав держсекретар США.

Чому Кремль змінив риторику

Як зазначає видання, визнання Путіна пролунало на тлі погіршення ситуації для Росії.

Попри збереження переваги у живій силі та ракетному озброєнні, російський наступ практично зупинився. Водночас Україна значно розширила використання далекобійних безпілотників, які регулярно атакують військові об'єкти та логістику РФ, а також окупований Крим.

Російські аналітики також звертають увагу на економічні труднощі, проблеми з набором контрактників і дедалі більший вплив війни на життя всередині країни.

Російський політолог Федір Лук'янов вважає, що після саміту в Анкориджі адміністрація Трампа змінила оцінку ситуації.

"Метою Києва та колективного Брюсселя було переконати Трампа, що віра в неминучу поразку України була помилковою. Через десять місяців після саміту в Анкориджі їм вдалося його переконати", – написав він.

Водночас аналітик Conflict Intelligence Team Руслан Левієв вважає, що війна фактично зайшла у глухий кут:

"Важко сказати, що бойова ініціатива на боці України, але час на боці України – для Росії виникає все більше проблем економічно, політично та військово. За таких темпів війна на землі виглядає для нас глухим кутом".

Війна в Україні - Трамп змінив позицію

Як повідомляв УНІАН, Трамп розчарувався у російському диктаторі Путіні й може відмовитися від "анкоріджських домовленостей".

За даними Axios, під час саміту G7 Трамп визнав, що Україна "непогано справляється" у війні. Тепер же президент США не впевнений у тому, що Росія зможе перемогти Україну.

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