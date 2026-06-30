Ціни на нафту падають в очікуванні переговорів США та Ірану: скільки коштує барель

Котирування нафти марок Brent і WTI майже повернулися до довоєнних рівнів.

Ціни на нафту у вівторок, 30 червня, знизилися та прямують до найбільшого квартального падіння з початку пандемії COVID-19 у 2020 році. Інвестори стежать за можливими переговорами між США та Іраном на тлі крихкого тимчасового перемир'я після чотиримісячного конфлікту, пише Reuters.

Серпневі ф'ючерси на нафту Brent, термін дії яких спливає у вівторок, станом на ранок подешевшали на 30 центів, або 0,41%, – до 72,85 долара за барель. Ціни на цей контракт знижуються вже третій місяць поспіль, і за червень він просів приблизно на 21%.

Американська нафта WTI з постачанням у серпні втратила 13 центів, або 0,2%, опустившись до 70,62 долара за барель. Контракт дешевшає другий місяць поспіль і від початку червня вже втратив приблизно 20%. Котирування як Brent, так і WTI майже повернулися до рівнів, які були до початку війни.

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"Остання деескалація між США та Іраном, безумовно, є позитивним сигналом для світових фінансових ринків, однак її не варто сприймати як завершення невизначеності навколо енергетичного сектору", – зазначила старша ринкова аналітикиня XS.com Ранія Гуле.

Очікувалося, що цього тижня делегації Ірану та США проведуть переговори в Досі. Проте Тегеран у понеділок заявив, що жодної зустрічі не заплановано, тоді як ракетні обстріли з обох сторін у вихідні поставили під сумнів стійкість тимчасового перемир'я.

Невизначеність щодо можливості переговорів підкреслює крихкість домовленостей про припинення бойових дій, досягнутих 17 червня. Конфлікт порушив глобальні поставки нафти через Ормузьку протоку та створив політичні ризики для президента США Дональда Трампа напередодні листопадових виборів до Конгресу.

Інвестиційний банк Morgan Stanley знизив прогноз середньої ціни на еталонну нафту Dated Brent у 2027 році на 5 доларів за барель. Тепер банк очікує ціну на рівні 75 доларів за барель у першій половині року та 70 доларів – у другій. Причиною названо очікуване зростання комерційних запасів нафти в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Також Morgan Stanley прогнозує, що у 2027 році світовий ринок нафти матиме профіцит у 4,8 млн барелів на добу.

Попри нові атаки на судна в Ормузькій протоці та відновлення ударів між США та Іраном, виробники на Близькому Сході продовжують відвантаження нафти та скрапленого природного газу (СПГ), свідчать дані судноплавного моніторингу. Минулого тижня інтенсивність руху суден досягла найвищого рівня від початку конфлікту наприкінці лютого.

Ситуація в Ормузькій протоці – останні новини

Представники Оману повідомляли європейським чиновникам, що повернення до довоєнного статус-кво щодо Ормузької протоки неможливо. Танкери, що проходять протокою, можуть бути змушені платити.

Трафік через Ормузьку протоку зріс вперше після нещодавніх нападів Ірану на судна на водному шляху, причому все більше операторів відправляють танкери для перевезення сирої нафти в Перську затоку.

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