Новий Samsung Galaxy назвали 'найбільш безглуздим' смартфоном 2026 року

У деяких аспектах Galaxy A27 поступився своєму попереднику, але подорожчав на 50 доларів.

Новий бюджетний смартфон Samsung Galaxy A27 викликав хвилю критики ще до повноцінного старту продажів – у профільних ЗМІ його вже називають одним із найбезглуздіших релізів року.

Як пише Tech Advisor, пристрій позиціюється як наступник Galaxy A26, однак оновлення виявилося вкрай неоднозначним: поряд із кількома точковими покращеннями смартфон погіршився в деяких аспектах, але при цьому подорожчав на 50 доларів.

Головна зміна – перехід на процесор Snapdragon 6 Gen 3, що має забезпечити вищу продуктивність та енергоефективність порівняно з нинішнім Exynos 1380. Також пристрій отримав більш сучасний дизайн із круглим вирізом замість екрана у формі крапельки та більш просунуту оперативну пам’ять LPDDR5.

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Однак на цьому позитивні зміни закінчуються. У камерах відбулися спрощення: селфі-модуль став 12 мегапікселів замість 13, а ультраширококутний сенсор знизили до 5 мегапікселів проти 8 у торішній моделі. Разом із цим погіршився рівень водозахисту – з IP67 до IP64.

За ціною 349 доларів Galaxy A27 на 50 доларів дорожчий за свого попередника та на тлі конкурентів на кшталт Nothing Phone (4a) та OnePlus Nord CE 5 виглядає менш привабливим за свої гроші. Навіть недорогий Pixel 9a, який вийшов у березні 2025 року, виглядає більш розумною покупкою.

"Навіть в епоху еволюційних оновлень і зростання цін через дефіцит чипів це вкрай невтішна новинка від Samsung", – пише Tech Advisor.

Раніше стало відомо, що бюджетний iPhone 18e знову отримає дисплей із частотою 60 Гц. На тлі сучасних тенденцій це виглядає застарілим рішенням, оскільки сьогодні навіть багато Android-смартфонів початкового рівня можуть похвалитися екранами з частотою 120 Гц.

Експерти обрали 5 найкращих бюджетних смартфонів, які можна придбати влітку 2026 року. Сьогодні не обов’язково переплачувати більше 500 доларів, щоб придбати стильний і функціональний пристрій.

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