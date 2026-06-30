Новий Samsung Galaxy назвали 'найбільш безглуздим' смартфоном 2026 року

Новий бюджетний смартфон Samsung Galaxy A27 викликав хвилю критики ще до повноцінного старту продажів – у профільних ЗМІ його вже називають одним із найбезглуздіших релізів року.

Як пише Tech Advisor, пристрій позиціюється як наступник Galaxy A26, однак оновлення виявилося вкрай неоднозначним: поряд із кількома точковими покращеннями смартфон погіршився в деяких аспектах, але при цьому подорожчав на 50 доларів.

Головна зміна – перехід на процесор Snapdragon 6 Gen 3, що має забезпечити вищу продуктивність та енергоефективність порівняно з нинішнім Exynos 1380. Також пристрій отримав більш сучасний дизайн із круглим вирізом замість екрана у формі крапельки та більш просунуту оперативну пам’ять LPDDR5.

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Однак на цьому позитивні зміни закінчуються. У камерах відбулися спрощення: селфі-модуль став 12 мегапікселів замість 13, а ультраширококутний сенсор знизили до 5 мегапікселів проти 8 у торішній моделі. Разом із цим погіршився рівень водозахисту – з IP67 до IP64.

За ціною 349 доларів Galaxy A27 на 50 доларів дорожчий за свого попередника та на тлі конкурентів на кшталт Nothing Phone (4a) та OnePlus Nord CE 5 виглядає менш привабливим за свої гроші. Навіть недорогий Pixel 9a, який вийшов у березні 2025 року, виглядає більш розумною покупкою.

"Навіть в епоху еволюційних оновлень і зростання цін через дефіцит чипів це вкрай невтішна новинка від Samsung", – пише Tech Advisor.

Новий Samsung Galaxy назвали 'найбільш безглуздим' смартфоном 2026 року

Раніше стало відомо, що бюджетний iPhone 18e знову отримає дисплей із частотою 60 Гц. На тлі сучасних тенденцій це виглядає застарілим рішенням, оскільки сьогодні навіть багато Android-смартфонів початкового рівня можуть похвалитися екранами з частотою 120 Гц.

Експерти обрали 5 найкращих бюджетних смартфонів, які можна придбати влітку 2026 року. Сьогодні не обов’язково переплачувати більше 500 доларів, щоб придбати стильний і функціональний пристрій.

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